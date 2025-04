Formazioni ufficiali Inter Cagliari | le scelte di Inzaghi e Nicola

Formazioni ufficiali Inter Cagliari: le scelte di Inzaghi e Nicola per la sfida delle ore 18 valevole per la 32^ giornata di Serie A

Sono state rese note le Formazioni ufficiali di Inter Cagliari, la sfida delle ore 18 a San Siro valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A. Ecco le scelte operate dai due allenatori, Simone Inzaghi per i nerazzurri e Davide Nicola per i sardi: questi i 22 che stanno per scendere in campo al Meazza.

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 59 Zalewski, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 11 Correa, 15 Acerbi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 36 Darmian, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 95 Bastoni, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

