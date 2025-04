Fondi in casa con armi rubate | arrestato 53enne

Fondi, 12 aprile 2025- Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Terracina e del Nucleo Investigativo di Latina, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 53 anni del luogo, già noto alle Forze di Polizia, per i reati di detenzione abusiva di armi comuni da sparo e munizionamento e ricettazione di arma provento di furto. Nello specifico, i Carabinieri, al termine di speditiva attività d'indagine hanno sottoposto a perquisizione domiciliare l'arrestato rinvenendo nella sua disponibilità due fucili, di cui uno artigianale risultato da accertamenti provento di furto, nr. 150 cartucce cal. 9 X 21, 8 cartucce calibro corto, 50 cartucce cal. 7 X 65, 47 cartucce cal. 357, 97 cartucce cal. 45 e 50 cartucce cal. 9, il tutto abilmente occultato in una intercapedine realizzata sotto il solaio della propria abitazione.

