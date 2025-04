Firenze Luca Ward in scena con ' Il talento di essere tutti e nessuno'

Firenze, 11 aprile 2025 - Luca Ward in scena il 15 aprile alle ore 21 al Teatro Puccini con 'Il talento di essere tutti e nessuno'. Musiche Jonis Bascir, testo e regia Luca Vecchi che spiega: "È stato Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson. Nel corso dei decenni Luca Ward è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio. Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatore sono solo la minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce. In punta di piedi Luca Ward ci è entrato gradualmente sottopelle, ed ora risiede indiscutibilmente nel Dna di ognuno di noi. Ma nell’arco della sua vita Luca Ward è molte altre cose oltre una voce: marinaio, attrezzista, bibitaro, teppista, militare, motociclista, padre e. persino John Wick. ultimamente..Luca Ward è stato tutti, nessuno e centomila. Lanazione.it - Firenze, Luca Ward in scena con 'Il talento di essere tutti e nessuno' Leggi su Lanazione.it , 11 aprile 2025 -inil 15 aprile alle ore 21 al Teatro Puccini con 'Ildi'. Musiche Jonis Bascir, testo e regiaVecchi che spiega: "È stato Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson. Nel corso dei decenniè entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio. Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatore sono solo la minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce. In punta di piedici è entrato gradualmente sottopelle, ed ora risiede indiscutibilmente nel Dna di ognuno di noi. Ma nell’arco della sua vitaè molte altre cose oltre una voce: marinaio, attrezzista, bibitaro, teppista, militare, motociclista, padre e. persino John Wick. ultimamente..è statoe centomila.

Potrebbe interessarti anche:

Luca Ward racconta la sua vita. Al Ruggeri le "smanie" di Goldoni

Una serata ricca di teatro, oggi nel Reggiano. Al Comunale di Rio Saliceto la stagione prosegue con "Il talento di essere tutti e nessuno" con il noto attore Luca Ward (foto), una delle voci più ...

Luca Ward "La mia voce per il cinema"

Un viaggio tra colonne sonore indimenticabili, per celebrare i più grandi compositori di musica per il cinema. Con una voce d’eccezione, quella di Luca Ward, amatissimo attore e doppiatore. E ...

Da Luca Ward a Melina Martello - l’appello dei doppiatori italiani contro l’IA : “Il nostro mestiere è in pericolo”

In un video pubblicato dall'ANAD, i principali doppiatori italiani si sono schierati contro l'uso dell'intelligenza artificiale nel doppiaggio. Il messaggio è forte e chiaro: "Rischiano di sparire ...

Firenze, Luca Ward in scena con 'Il talento di essere tutti e nessuno'. Luca Ward in scena a Rutigliano con lo spettacolo 'Il talento di essere tutti e nessuno'. Luca Ward sul palco con "Il talento di essere tutti e nessuno". CineSymphony Orchestra e Luca Ward al Teatro Colosseo: in scena le più belle colonne sonore dei film. Al Moderno Luca Ward in “Il Talento di essere tutti e nessuno”. Matilda il Musical, firmato Massimo Romeo Piparo con Luca Ward: un successo lo show di Natale andato in scena al Sistina di Roma. Le date del tour. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Firenze, Luca Ward in scena con 'Il talento di essere tutti e nessuno' - Firenze, 11 aprile 2025 - Luca Ward in scena il 15 aprile alle ore 21 al Teatro Puccini con ' Il talento di essere tutti e nessuno '. Musiche Jonis Bascir, testo e regia Luca Vecchi che spiega: "È sta ...

() Luca Ward in scena al teatro Barattoni - "Il talento di essere nessuno", è lo spettacolo che porta in scena domenica 16 alle 21 nel Teatro "Barattoni" di Ostellato Luca Ward, doppiatore tra i più celebrati, è stato la voce di Pierce ...

(Dalle pagine di libero.it si apprende che:) Luca Ward - Probabilmente non in molti lo sanno, ma Luca Ward muove i suoi primi passi davanti all’obiettivo nel lontano 1963. Ebbene sì, perché prende parte allo sceneggiato televisivo Demetrio Pianelli, diretto ...