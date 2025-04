Firenze al Bright Festival un’orchestra di 130 telefoni per raccontare il caos dei social

Firenze, 12 aprile 2025 - Un bombardamento visivo e sonoro fatto di 130 schermi accesi, ognuno con un contenuto diverso rubato dai social network. È questo il cuore di Vainglory, l’installazione audiovisiva del musicista e artista Max Magaldi – curata da Simone Sensi e prodotta da the Goodness Factory con la partnership tecnica di Reapp – visibile fino a domani alla Stazione Leopolda di Firenze, all’interno del Bright Festival, manifestazione internazionale dedicata all’arte digitale e all’innovazione creativa. “L’opera mette in scena l’obbligo di mettersi in scena a cui siamo tutti sottoposti nell’era dei social media che, parafrasando Eco, hanno dato diritto di parola a legioni di creativi. Nell’epoca in cui il sociale è diventato social, è molto più facile diventare creators che cittadini. Lanazione.it - Firenze, al Bright Festival un’orchestra di 130 telefoni per raccontare il caos dei social Leggi su Lanazione.it , 12 aprile 2025 - Un bombardamento visivo e sonoro fatto di 130 schermi accesi, ognuno con un contenuto diverso rubato dainetwork. È questo il cuore di Vainglory, l’installazione audiovisiva del musicista e artista Max Magaldi – curata da Simone Sensi e prodotta da the Goodness Factory con la partnership tecnica di Reapp – visibile fino a domani alla Stazione Leopolda di, all’interno del, manifestazione internazionale dedicata all’arte digitale e all’innovazione creativa. “L’opera mette in scena l’obbligo di mettersi in scena a cui siamo tutti sottoposti nell’era deimedia che, parafrasando Eco, hanno dato diritto di parola a legioni di creativi. Nell’epoca in cui ile è diventato, è molto più facile diventare creators che cittadini.

