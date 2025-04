Fiorentina-Parma i provvedimenti di circolazione

Fiorentina-Parma. Fischio d’inizio alle 15. Su disposizione della Questura, è stata disposta una serie di provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio. Nessun divieto di sosta è previsto in viale Fanti tra viale Malta e numero civico 203. Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio, le eventuali attività commerciali su suolo pubblico presenti all'interno dell'area ospiti, rimarranno chiuse per l'intera giornata. Lanazione.it - Fiorentina-Parma, i provvedimenti di circolazione Leggi su Lanazione.it Firenze, 12 aprile 2025 - Domani domenica 13 aprile allo stadio Franchi si disputerà la partita del campionato di serie A. Fischio d’inizio alle 15. Su disposizione della Questura, è stata disposta una serie didi. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio. Nessun divieto di sosta è previsto in viale Fanti tra viale Malta e numero civico 203. Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio, le eventuali attività commerciali su suolo pubblico presenti all'interno dell'area ospiti, rimarranno chiuse per l'intera giornata.

