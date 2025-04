Fiorentina-Parma | dove vederla orario e probabili formazioni

Fiorentina-Parma: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si giocherà la gara valevole per la 32ª giornata di Serie A tra Fiorentina-Parma. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. . Calcionews24.com - Fiorentina-Parma: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi su Calcionews24.com Allo Stadio Artemio Franchi andrà in scena la sfida di Serie A: le ultimissime diconvedere il match in tv Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si giocherà la gara valevole per la 32ª giornata di Serie A tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. .

Pronostico Fiorentina-Parma : la Conference non fa danni

Fiorentina-Parma è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. La Conference League, in ...

Monza - la vittoria contro la Fiorentina non basta : i bookie non credono nella salvezza. Respira il Lecce - crolla il Parma

La seconda vittoria stagionale del Monza, in casa ieri sera contro la Fiorentina, è una boccata d`ossigeno per le speranze salvezza dei lombardi...

