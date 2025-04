Farmaci e strumenti diagnostici spariti | interdetto medico dell’Asl

medico della Usl Toscana Nord Ovest è stato sospeso per un anno dall’esercizio della professione medica e dai relativi incarichi di pubblico servizio. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Lucca su richiesta della Procura, è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Bagni di Lucca e dai militari del Nas di Livorno. L’interdizione arriva al termine di un’articolata indagine che ipotizza a carico del professionista – residente a Lucca e domiciliato a Pisa – i reati di truffa aggravata e peculato. Le indagini sono scattate alla fine del 2023, in seguito a una denuncia di furto sporta da un altro medico. L’uomo aveva segnalato la sparizione di un hard disk contenente dati sensibili dei suoi pazienti e di due apparecchi diagnostici di ingente valore, sottratti dal suo ambulatorio. Lanazione.it - Farmaci e strumenti diagnostici spariti: interdetto medico dell’Asl Leggi su Lanazione.it Lucca, 12 aprile 2025 - Undella Usl Toscana Nord Ovest è stato sospeso per un anno dall’esercizio della professione medica e dai relativi incarichi di pubblico servizio. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Lucca su richiesta della Procura, è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Bagni di Lucca e dai militari del Nas di Livorno. L’interdizione arriva al termine di un’articolata indagine che ipotizza a carico del professionista – residente a Lucca e domiciliato a Pisa – i reati di truffa aggravata e peculato. Le indagini sono scattate alla fine del 2023, in seguito a una denuncia di furto sporta da un altro. L’uomo aveva segnalato la sparizione di un hard disk contenente dati sensibili dei suoi pazienti e di due apparecchidi ingente valore, sottratti dal suo ambulatorio.

