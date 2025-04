Famiglia intossicata a Forni di Sopra | cinque persone indagate

cinque le persone indagate a seguito della tragedia avvenuta nella notte tra Natale e Santo Stefano a Forni di Sopra. A perdere la vita, a causa di una fuga di monossido di carbonio, è stata la 66enne Patrizia Pontani, originaria di Viterbo ma da tempo residente a Pordenone. Il marito, il. Udinetoday.it - Famiglia intossicata a Forni di Sopra: cinque persone indagate Leggi su Udinetoday.it Sonolea seguito della tragedia avvenuta nella notte tra Natale e Santo Stefano adi. A perdere la vita, a causa di una fuga di monossido di carbonio, è stata la 66enne Patrizia Pontani, originaria di Viterbo ma da tempo residente a Pordenone. Il marito, il.

Non ce l'ha fatta Maurizio Chisciotti - morto un mese dopo l'intossicazione a Forni di Sopra

Dopo più di un mese di ricovero, Maurizio Chisciotti è morto all'ospedale di Pordenone, dove era stato trasferito da qualche giorno. L'uomo era rimasto vittima dell'intossicazione da monossido di ...

(Come riferisce ilgazzettino.it:) Famiglia intossicata da monossido, si salva solo la figlia Laura: cinque indagati - FORNI DI SOPRA - Sono cinque le persone iscritte nel registro degli indagati a seguito dell'inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose, aperta dalla Procura di Udine per la ...