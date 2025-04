Fagioli diffondeva tra i calciatori i siti illegali di scommesse in cambio di denaro Repubblica

scommesse sportive illegali online, i pm di Milano Paolo Filippini e Roberta Amadeo hanno individuato Fagioli e Tonali come collettori, diffusori dei siti di scommesse online tra i calciatori. I due avrebbero fatto conoscere, ampliando quindi la rete di illegalità, queste modalità di betting anche ad altri colleghi del mondo dello sport e del calcio nello specifico. Lo scrive questa mattina La Repubblica. In alcune chat venute fuori da intercettazioni durante le indagini, Tommaso De Giacomo (uno dei gestori di questi siti illegali) si complimenta con Fagioli per aver incluso Zaniolo nel giro, dicendogli: «Bravo, catturalo. Lavora per me, stagli vicino che se lo catturo bene poi ti faccio il regalo»Fagioli e Tonali, emergono nuovi dettagli sulle scommesse onlineIn un’altra chat, sempre l’attuale giocatore della Fiorentina (si intende Fagioli ndr) parla con tale Tommy (Tommaso De Giacomo) di Bellanova, un altro calciatore inserito nel giro dall’ex Juve. Ilnapolista.it - Fagioli diffondeva tra i calciatori i siti illegali di scommesse in cambio di denaro (Repubblica) Leggi su Ilnapolista.it Negli atti sull’inchiesta sullesportiveonline, i pm di Milano Paolo Filippini e Roberta Amadeo hanno individuatoe Tonali come collettori, diffusori deidionline tra i. I due avrebbero fatto conoscere, ampliando quindi la rete dità, queste modalità di betting anche ad altri colleghi del mondo dello sport e del calcio nello specifico. Lo scrive questa mattina La. In alcune chat venute fuori da intercettazioni durante le indagini, Tommaso De Giacomo (uno dei gestori di questi) si complimenta conper aver incluso Zaniolo nel giro, dicendogli: «Bravo, catturalo. Lavora per me, stagli vicino che se lo catturo bene poi ti faccio il regalo»e Tonali, emergono nuovi dettagli sulleonlineIn un’altra chat, sempre l’attuale giocatore della Fiorentina (si intendendr) parla con tale Tommy (Tommaso De Giacomo) di Bellanova, un altro calciatore inserito nel giro dall’ex Juve.

Potrebbe interessarti anche:

Chi sono i calciatori indagati per scommesse su siti illegali - da Fagioli e Tonali a Di Maria e McKennie

Chi sono i 13 calciatori indagati per scommesse illegali, oltre Fagioli e Tonali: da McKennie e Perin della Juventus ad Angel Di Maria e Leandro Paredes

Scommesse illegali : indagati calciatori di serie A. Anche Fagioli e Zaniolo

Tra i nomi dei calciatori iscritti per aver scommesso illecitamente figurano quelli di Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo attualmente della Fiorentina, quindi Sandro Tonali (Newcastle), Weston McKennie ...

Scommesse - da Fagioli bonifici per 693mila euro. “Altri 587mila pagati per lui da altri calciatori”. Ecco chi sono

Sono quasi settecentomila euro i soldi spesi da NicolòFagioli per scommettere e giocare online. Una cifra che sfiora il milione e 300mila, se si sommano anche i pagamenti riferibili al calciatore ...

Fagioli diffondeva tra i calciatori i siti illegali di scommesse in cambio di denaro (Repubblica). Fagioli diffondeva tra i calciatori i siti illegali di scommesse in cambio di denaro (Repubblica). Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di iltempo.it che:) Scommesse su siti illegali, indagati 12 calciatori di serie A. Da Fagioli a Tonali: tutti i nomi - Sono dodici i calciatori indagati, per fatti che risalgono al 2021-2023, nell'inchiesta milanese su un giro di scommesse clandestine che non ...

(In base alle informazioni di fanpage.it:) Scommesse su siti illegali, 12 calciatori di Serie A indagati: tra i nomi Tonali, Fagioli e Zaniolo - Dodici calciatori che hanno giocato o giocano in Serie A sono indagati dalla Procura di Milano perché hanno scommesso su siti e piattaforme illegali ...

(Lo rende noto virgilio.it:) Calciatori indagati per scommesse illegali, il ruolo di Fagioli e Tonali e le chat per trovare nuovi giocatori - Nuovi dettagli sui calciatori indagati per scommesse: chiarito anche il ruolo di Fagioli e Tonali che puntavano e invogliavano colleghi a farlo ...