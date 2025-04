Fabrizia D' Ottavio e Debora Sbei nella Giunta del Coni Abruzzo del nuovo presidente Antonello Passacantando

Antonello Passacantando è il nuovo presidente del Coni Abruzzo. Con 38 voti a favore contro i 20 dell'altra candidata, Alessandra Berghella che era già vice presidente, il professore aquilano e presidente organismo regionale Sport a Scuola dell'Ufficio Scolastico è il successore di Enzo Imbastaro. Today.it - Fabrizia D'Ottavio e Debora Sbei nella Giunta del Coni Abruzzo del nuovo presidente Antonello Passacantando Leggi su Today.it è ildel. Con 38 voti a favore contro i 20 dell'altra candidata, Alessandra Berghella che era già vice, il professore aquilano eorganismo regionale Sport a Scuola dell'Ufficio Scolastico è il successore di Enzo Imbastaro.

Potrebbe interessarti anche:

Zaia - le ipotesi per il futuro dopo il no al terzo mandato : presidente Coni - sindaco di Venezia o ministro del Turismo - ma l'obiettivo è la presidenza Eni - RETROSCENA

Diversi gli incarichi sul tavolo per Zaia, che deve fare i conti con il "no" della Consulta sul terzo mandato Sono diverse le ipotesi per il futuro di Luca Zaia dopo il no al terzo mandato alla ...

Il presidente del Coni Malagò ricorda Miranda Cicognani : "Apripista del genere femminile nello sport olimpico italiano"

Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, piange la scomparsa della ginnasta forlivese Miranda Cicognani, spentasi all'età di 88 anni. Il mondo dello sport, ha esternato Malagò, ha perso "una ...

Abodi - stop a Malagò : “Non può essere rieletto Presidente del Coni”

Il ministro per lo Sport e i giovani ha parlato del governo della port italiano, ma anche di Var (“Renderlo comprensibile a tutti”) e si Edoardo Bove: “Vedere soluzioni che gli consentano di poter ...

Fabrizia D'Ottavio e Debora Sbei nella Giunta del Coni Abruzzo del nuovo presidente Antonello Passacantando. Fabrizia D'Ottavio e Debora Sbei nella Giunta del Coni Abruzzo del nuovo presidente Antonello Passacantando. ELEZIONI/ ANTONELLO PASSACANTANDO SI CANDIDA ALLA PRESIDENZA DEL CON ABRUZZO, ECCO LA SUA SQUADRA. Coni: Passacantando nuovo presidente regionale Abruzzo. Antonello Passacantando è il nuovo presidente del Coni Abruzzo. Antonello Passacantando è il nuovo presidente del Coni Abruzzo. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di msn.com che:) Fabrizia D'Ottavio: "Maccarani? L'occasione per un anno di rinnovamento" - DICH FABRIZIA D'OTTAVIO (VICEPRESIDENTE FGI) SU MACCARANI 26/3 DICH Anna Mazzamauro: “Non sarò alla festa per Fantozzi, con Villaggio non eravamo amici” Truffa del postino, la finta ...

(In base alle informazioni di informazione.it:) L’abruzzese Fabrizia D’Ottavio vicepresidente nazionale di Federginnastica - Fabrizia D’Ottavio, abruzzese di Chieti, è stata eletta vicepresidente nazionale di Federginnastica. Il passaggio è avvenuto attraverso un’elezione in Consiglio direttivo nazionale su ...

(Lo rende noto informazione.it:) Federginnastica: Fabrizia D’Ottavio nuova vice-presidente - Insieme a lui c’erano i due vice, il vicario Franco Mantero e Fabrizia D’Ottavio, il consigliere rappresentante degli atleti Paolo Principi e i colleghi del nuovo CDF, Oreste De Faveri e ...