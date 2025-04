Fabregas addio alla Serie A? L’assalto estero al tecnico spagnolo | dove potrebbe allenare

Fabregas potrebbe davvero lasciare la Serie A? Un club fuori dall'Italia ha messo gli occhi sul tecnico spagnolo: ecco di quale si tratta Fabregas, addio alla Serie A? dove potrebbe allenare (LaPresse) – SerieANews.comIl vento del mercato allenatori soffia forte, e stavolta porta con sé un nome che sta facendo parlare mezza Europa: Cesc Fabregas. L'ex stella di Arsenal e Barcellona, oggi tecnico del Como, è finito nel mirino di un club straniero, ma Fabregas è davvero pronto a lasciare la Serie A per una nuova avventura?Da quando ha preso le redini del Como, Fabregas ha portato una ventata di freschezza in Serie A. Il suo approccio, fatto di idee moderne e una mentalità da eterno studente del calcio, ha trasformato una squadra neopromossa in una realtà solida, capace di giocarsela alla pari anche con le big.

Dopo lo sfogo l’addio: Fabregas ‘lascia’ la panchina. Allenatore Roma, quando il casting è una corsa a ostacoli: no di Emery e Fabregas. Fabregas osservato speciale, futuro incerto: è pronto per una big?. Como, Ludi: "Fabregas? Estremamente coinvolto, un suo addio sarebbe inverosimile". "La Juve ci ha complicato le cose per Fresneda": a cosa si riferiva Fabregas. Serie A: il giudice sportivo ferma per un turno Fabregas e Zanetti. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da calcioinpillole.com:) “Allenerà qui”: clamoroso Fabregas | Questa estate lascia Como. E pure la Serie A: l’annuncio - Alla stregua di un fulmine a ciel sereno. Che Cesc Fagrebas potesse lasciare Como si poteva immaginare, ma proprio la Serie A, no!

(Come si legge su ilgiorno.it:) Cesc Fabregas corteggiato dal Lipsia: il Como punta alla salvezza in Serie A - Il Lipsia mostra interesse per Fabregas, ma il Como si concentra sulla salvezza in Serie A. Sfida cruciale contro il Torino.

(Lo segnala asromalive.it:) Roma, nuovo bomber in Serie A e addio Juve - Calciomercato Roma, i giallorossi sono alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. E Ghisolfi cala il tris: ecco i profili cercati dai giallorossi Alla ricerca del gol che mancano. Sì, per ...