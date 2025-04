F1 GP Bahrain 2025 | McLaren domina le Prove Libere 3 con Piastri e Norris al comando

Bahrain 2025 si infiamma sotto il sole cocente di Sakhir, con Oscar Piastri e Lando Norris a guidare la classifica delle Prove Libere 3. Il giovane talento australiano ha segnato un impressionante 1:31.646, lasciando il compagno di squadra Norris a 0.688 secondi di distanza, confermando la supremazia McLaren nel weekend.Pista bollente e grip ridotto al minimoLa sessione del sabato si è svolta in condizioni estreme, con temperature elevate e un asfalto abrasivo che ha messo a dura prova la tenuta delle gomme e la gestione del grip. Nonostante le difficoltà, McLaren ha saputo adattarsi meglio degli altri team, capitalizzando al massimo i 60 minuti di FP3.Tra i primi a scendere in pista, Haas, Ferrari e Alpine, ma il grip era talmente scarso che Max Verstappen si è lamentato via radio definendo l'aderenza "terribile", mentre George Russell ha dichiarato: "Mai provato così poco grip su una F1".

