Esercito | operazione di bonifica ordigni in Sicilia

operazione di bonifica è stata condotta nel centro storico di Randazzo, in provincia di Catania, dagli artificieri dell'Esercito Italiano, in forza al 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo. L'intervento, sotto il coordinamento della Prefettura etnea, ha riguardato due pericolosi ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti in due distinte aree della. Feedpress.me - Esercito: operazione di bonifica ordigni in Sicilia Leggi su Feedpress.me Una complessa e articolatadiè stata condotta nel centro storico di Randazzo, in provincia di Catania, dagli artificieri dell'Italiano, in forza al 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo. L'intervento, sotto il coordinamento della Prefettura etnea, ha riguardato due pericolosibellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti in due distinte aree della.

Esercito: operazione di bonifica ordigni in Sicilia. Esercito: operazione di bonifica ordigni in Sicilia. Bombe della Grande Guerra: su Tonale e Finonchio in sette giorni rimossi 61 ordigni. Bonificate le bombe della Grande Guerra sul Caré Alto: l'intervento degli artificieri del Genio. Le missioni del 2° Reggimento Genio Guastatori nel 2024 tra addestramento e sicurezza. L'Esercito impegnato nella bonifica di ordigni ad alta quota. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da msn.com:) Esercito: operazione di bonifica ordigni in Sicilia - Neutralizzate 2 bombe d’aereo da 250 libbre (ad alto potenziale esplosivo) della Seconda guerra mondiale in provincia di Catania ...

(L’agenzia cataniatoday.it ha pubblicato che:) Randazzo, mezzi e uomini dell’esercito pronti per la bonifica delle bombe storiche - I guastatori dell’esercito italiano al lavoro per neutralizzare due bombe d’aereo della seconda guerra mondiale. Nel video i militari e i mezzi impegnati nelle operazioni preliminari di messa in sicur ...

(Il quotidiano corrieretneo.it ha riportato che:) Randazzo, migliaia di residenti evacuati per far brillare due ordigni bellici: operazione andata a buon fine - Si sono concluse le operazioni di bonifica e brillamento di due pericolosi ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, trovati a Randazzo.