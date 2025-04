Elisa Isoardi senza filtri sui social | La vera conquista? Mostrarsi per come si è per l' età che si ha con pregi e difetti

vera vittoria è Mostrarsi per come si è, con pregi e difetti» ha detto Elisa Isoardi - conduttrice di Linea Verde - che, di recente, è stata in Kenya per. Leggo.it - Elisa Isoardi senza filtri sui social: «La vera conquista? Mostrarsi per come si è, per l'età che si ha, con pregi e difetti» Leggi su Leggo.it «Lavittoria èpersi è, con» ha detto- conduttrice di Linea Verde - che, di recente, è stata in Kenya per.

