Ederson show con il Manchester City | settimo assist in carriera e primato in Premier League poi si fa male

Ederson nella storia. Con l`assist numero sette della propria carriera, messo a referto dal portiere brasiliano nella sfida tra il Manchester. Leggi su Calciomercato.com nella storia. Con l`numero sette della propria, messo a referto dal portiere brasiliano nella sfida tra il

Potrebbe interessarti anche:

Lo strano rituale di Ederson. Ecco cosa fa il portiere del Manchester City prima di ogni partita

Lo strano rituale di Ederson. Il portiere del Manchester City ha rivelato cosa fa prima di ogni partita Nel mondo dello sport, soprattutto nel mondo del calcio, la superstizione è all’ordine del ...

Manchester City-Liverpool LIVE 0-2 : annullato un gol a Jones - Ederson si supera su Luis Diaz

Manchester City-Liverpool 0-2 MARCATORI: 14` Salah (L), 37` Szoboszlai (L). GOL E AZIONI SALIENTI 83` - Salah verticalizza in area per Szob...

Il particolare rituale di Ederson : il portiere lo compie da 8 anni in ogni partita del Manchester City

Il portiere brasiliano Ederson ha dichiarato che in tutte le 361 partite disputate con il Manchester City ha indossato la stessa biancheria intima.Continua a leggere

Ederson show con il Manchester City: settimo assist in carriera e primato nei top cinque campionati, poi si fa male. La strana superstizione di Ederson: «Sono al City da 8 anni e in partita indosso sempre le stesse mutande». Ederson (Manchester City) e la superstizione prima di ogni partita: «Indosso lo stesso paio di mutande da otto anni». Il particolare rituale di Ederson: il portiere lo compie da 8 anni in ogni partita del Manchester City. Ederson e le mutande inossidabili: in porta sempre con le stesse da 8 anni. “Da 8 anni gioco sempre con le stesse mutande”: il rito scaramantico di Ederson. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di calciomercato.com si apprende che:) Ederson show con il Manchester City: settimo assist in carriera e primato nei top cinque campionati, poi si fa male - Ederson nella storia. Con l`assist numero sette della propria carriera, messo a referto dal portiere brasiliano nella sfida tra il Manchester City e il Crystal.

(A darne comunicazione è lalaziosiamonoi.it:) Manchester City, Ederson svela: "Gioco con le stesse mutande da otto anni" - Il portiere del Manchester City Ederson ha svelato un retroscena della sua carriera ai microfoni della BBC. Durante l'intervista, infatti, il brasiliano ha svelato ...

(Come riportato da msn.com:) Kevin de Bruyne and Ederson steal the show as Manchester City rally to defeat Crystal Palace - Kevin de Bruyne helped Manchester City stage a superb comeback from 2-0 down as he scored one and helped create two goals in an emphatic 5-2 win over Crystal Palace in the Premier League on Saturday.