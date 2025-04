Ecco la mostra fotografica che fa rivivere gli ideali di Piersanti Mattarella

Piersanti Mattarella non è proprio così. Al presidente delle Regione siciliana, assassinato sotto casa a Palermo una livida mattina dell’Epifania del 1980, i lampi dei colpi di pistola sparatigli da distanza ravvicinata hanno strappato la vita con spietata ferocia, ma nessuna foto ha potuto sottrargli l’anima.Quell’anima che testimonia ogni giorno di più il suo limpido orizzonte umano prima ancora che politico, attraverso gli sguardi, i sorrisi, le espressioni, i gesti, le parole che i familiari e gli amici continuano a sentirgli pronunciare guardando le circa 200 inedite foto della struggente mostra realizzata dalla Fondazione Sicilia e che sarà aperta al pubblico a Villa Zito a Palermo dal 16 aprile. Formiche.net - Ecco la mostra fotografica che fa rivivere gli ideali di Piersanti Mattarella Leggi su Formiche.net C’è un fondo di verità nell’ancestrale credenza di molti popoli nativi, di tutti i continenti, secondo i quali i flash degli scatti e le fotografie rubano l’anima? Pernon è proprio così. Al presidente delle Regione siciliana, assassinato sotto casa a Palermo una livida mattina dell’Epifania del 1980, i lampi dei colpi di pistola sparatigli da distanza ravvicinata hanno strappato la vita con spietata ferocia, ma nessuna foto ha potuto sottrargli l’anima.Quell’anima che testimonia ogni giorno di più il suo limpido orizzonte umano prima ancora che politico, attraverso gli sguardi, i sorrisi, le espressioni, i gesti, le parole che i familiari e gli amici continuano a sentirgli pronunciare guardando le circa 200 inedite foto della struggenterealizzata dalla Fondazione Sicilia e che sarà aperta al pubblico a Villa Zito a Palermo dal 16 aprile.

