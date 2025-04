È morto Graziano Mesina

Graziano Mesina è morto. Lo riporta il quotidiano regionale L'Unione Sarda. L'ex primula rossa del banditismo sardo aveva 83 anni. Ieri aveva lasciato il carcere di Opera, per essere trasferito in ospedale a causa di una malattia terminale. Agi.it - È morto Graziano Mesina Leggi su Agi.it AGI -. Lo riporta il quotidiano regionale L'Unione Sarda. L'ex primula rossa del banditismo sardo aveva 83 anni. Ieri aveva lasciato il carcere di Opera, per essere trasferito in ospedale a causa di una malattia terminale.

