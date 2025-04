E' morto Graziano Mesina | era appena stato scarcerato per motivi di salute

stato concesso il differimento pena dopo l'istanza dei suoi legali. Era stato detenuto al carcere di Opera per due anni Tgcom24.mediaset.it - E' morto Graziano Mesina: era appena stato scarcerato per motivi di salute Leggi su Tgcom24.mediaset.it All'ex primula rossa del banditismo sardo eraconcesso il differimento pena dopo l'istanza dei suoi legali. Eradetenuto al carcere di Opera per due anni

È morto Graziano Mesina, l'ex bandito sardo era stato scarcerato per motivi di salute. E' morto Graziano Mesina, era stato scarcerato nel pomeriggio di ieri per motivi di salute. Morto Graziano Mesina, l'ex super ricercato del banditismo sardo. Era malato di tumore.

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Graziano Mesina è morto, l’ex primula rossa del banditismo sardo aveva lasciato il carcere ieri: era malato terminale - Graziano Mesina è morto. L’ex primula rossa del banditismo sardo aveva compiuto 83 anni lo scorso 4 aprile: ieri - 11 aprile - aveva lasciato il carcere di Opera per essere trasferito ...

(L’agenzia quotidiano.net ha pubblicato che:) Morto Graziano Mesina, il boss era stato scarcerato ieri per motivi di salute - L'ex primula rossa del banditismo sardo aveva 83 anni e si trovava nel reparto di Pp San Paolo di Milano dove era stato trasferito dal carcere di Opera ...

(Come si legge su msn.com:) Morto Graziano Mesina, ieri era stata accolta l'istanza di differimento della pena - E' morto all'età di 83 anni Graziano Mesina che proprio ieri era stato scarcerato dopo che era stata accolta l'istanza di differimento pena per motivi di salute presentata al tribunale di sorveglianza ...