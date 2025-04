È già incinta Cicogna al Grande Fratello fan in delirio dopo l’annuncio sulla coppia top

Grande Fratello potrebbe essere incinta. L’avrebbero infatti vista in uno studio medico e la notizia sta diventando virale.Ora che il Grande Fratello è finito, tutti sono ritornati alla vita di prima e questa concorrente potrebbe essere rimasta incinta. Si è fidanzata proprio grazie al reality show di Canale 5 e la comunicazione più entusiasmante potrebbe arrivare nelle prossime settimane, quando potrebbero avere voglia di riferire tutto ai loro fan.Leggi anche: “Sono loro e stanno.”. Shaila e Lorenzo, la foto dopo il Grande Fratello. Shailenzo secchi, poi la scopertaGrande Fratello, una concorrente potrebbe essere incintaSono state diverse le coppie che si sono formate all’interno della casa del Grande Fratello nei 6 mesi vissuti da settembre 2024 allo scorso mese di marzo. Leggi su Caffeinamagazine.it Una vera e propria bomba potrebbe esplodere a breve, se l’indiscrezione sarà confermata dai diretti interessati. Una concorrente dell’ultima edizione delpotrebbe essere. L’avrebbero infatti vista in uno studio medico e la notizia sta diventando virale.Ora che ilè finito, tutti sono ritornati alla vita di prima e questa concorrente potrebbe essere rimasta. Si è fidanzata proprio grazie al reality show di Canale 5 e la comunicazione più entusiasmante potrebbe arrivare nelle prossime settimane, quando potrebbero avere voglia di riferire tutto ai loro fan.Leggi anche: “Sono loro e stanno.”. Shaila e Lorenzo, la fotoil. Shailenzo secchi, poi la scoperta, una concorrente potrebbe essereSono state diverse le coppie che si sono formate all’interno della casa delnei 6 mesi vissuti da settembre 2024 allo scorso mese di marzo.

Potrebbe interessarti anche:

“Che emozione”. Amici 24 - Alessandra Amoroso incinta : il grande gesto di Maria De Filippi

Nella serata del 5 aprile c’è stata una nuova puntata del serale di Amici 24. Tra gli ospiti scelti da Maria De Filippi c’è stata Alessandra Amoroso. La cantante, scoperta proprio dal talent di ...

Il grande dolore di Manila Nazzaro - non riesce a restare incinta : la sofferenza per il terzo figlio che non arriva

Manila Nazzaro non riesce a rimanere incinta: la confessione è arrivata nello studio di Verissimo, nell’ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin. Cosa ha detto l’ex Miss Italia? Come sappiamo, ...

“Grande Fratello” - la notizia arriva da Helena ma la reazione lascia molti dubbi : “È incinta”

News tv. “Grande Fratello”, la notizia arriva da Helena ma la reazione lascia molti dubbi: “È incinta”. Nuovo colpo di scena all’interno della casa del Grande Fratello. La chiacchierata modella ...

Cose da fare prima di rimanere incinta: un elenco delle più importanti. Ferragni, la famiglia si allarga. L'indiscrezione su una gravidanza. Beatrice Arnera in Dove osano le cicogne: «La gravidanza non ha fermato il mio lavoro. Andrea? Ero sua fan, og. Valentina Cabassi è incinta, Ernia diventa papà. Il video speciale e la gioia dei vip, da Chiara Ferragni a Cecilia Rodriguez. Bianca Atzei è incinta: cicogna in arrivo per lei e il compagno Stefano Corti. Francesca Barra incinta, cicogna in arrivo per la giornalista e il marito Claudio Santamaria: «Siamo in felice. Ne parlano su altre fonti