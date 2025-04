Doni sorrisi e speranza per i bambini della a Casa Famiglia Mater Divini Amoris | un abbraccio di solidarietà al Divino Amore

Sabato 12 aprile alle ore 16.30 il Santuario della Madonna del Divino Amore a Roma ospita un evento dedicato alla solidarietà. Protagonisti della giornata i piccoli ospiti della Casa Famiglia Mater Divini Amoris, che hanno ricevuto Doni e momenti di gioia grazie a Claudia Conte, giornalista e attivista per i diritti dei più fragili e l'ANPS – Associazione Nazionale della Polizia di Stato, all'indomani del 173' Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. In attesa della Santa Pasqua, i bambini riceveranno in dono uova di cioccolato pieni di sorprese, quaderni e generi alimentari per vivere le festività alle porte, nell'anno del Giubileo della speranza, con il sorriso e con la certezza di non essere soli.Insieme a Claudia Conte una sorpresa speciale, la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo, attori dal cuore d'oro come Francesco Testi, Pietro Romano e Alex Partexano e il regista Francesco Apolloni che si uniranno ai volontari dell'ANPS – Associazione Nazionale della Polizia di Stato che ogni giorno operano con dedizione al Santuario della Madonna del Divino Amore guidati dal Coordinatore Carlo De Rosa e al Responsabile della Sicurezza del Divino Amore Salvo Delle Rose.

