Don Mimmo e Avitabile insieme per Perdonaci la pace lavanda dei piedi al Maschio Angioino per la giustizia

insieme al maestro Enzo Avitabile, e il rito della lavanda dei piedi, vissuto accanto alle realtà dell’associazionismote nella diffusione di una cultura di pace. Due gesti diversi, voluti dall’arcivescovo di Napoli , don Mimmo Battaglia, per la Santa Pasqua, ma un unico messaggio: la pace non sarà solo un ideale, ma un impegno concreto per la giustizia. L’arcivescovo di Napoli offrirà alla città una preghiera inedita, ‘Perdonaci la pace’, che per la prima volta è stata tradotta in napoletano e musicata da Avitabile. Non un semplice inno, ma una supplica collettiva, si spiega in una nota, “un grido che sale dal cuore di una terra che conosce il dolore della violenza ma che continua a sognare ea costruire pace per se stessa e per il mondo intero”. “Sono felice di questa collaborazione con don Mimmo – spiega Avitabile – Napoli , con la sua lingua e la sua musica, diventa ancora una volta voce universale, capace di unire radici e futuro, tradizione e profezia. Leggi su Ildenaro.it Una preghiera in musica, scrittaal maestro Enzo, e il rito delladei, vissuto accanto alle realtà dell’associazionismote nella diffusione di una cultura di. Due gesti diversi, voluti dall’arcivescovo di Napoli , donBattaglia, per la Santa Pasqua, ma un unico messaggio: lanon sarà solo un ideale, ma un impegno concreto per la. L’arcivescovo di Napoli offrirà alla città una preghiera inedita, ‘la’, che per la prima volta è stata tradotta in napoletano e musicata da. Non un semplice inno, ma una supplica collettiva, si spiega in una nota, “un grido che sale dal cuore di una terra che conosce il dolore della violenza ma che continua a sognare ea costruireper se stessa e per il mondo intero”. “Sono felice di questa collaborazione con don– spiega– Napoli , con la sua lingua e la sua musica, diventa ancora una volta voce universale, cadi unire radici e futuro, tradizione e profezia.

Potrebbe interessarti anche:

Cristina Parodi bloccata : “Gesso e stampelle per un mese. Vai sempre di corsa - fai mille cose insieme. Pensi di essere indistruttibile”

Il sorriso non manca, ma le foto la mostrano bloccata per il gesso. Cristina Parodi ha voluto condividere con i suoi follower la sua disavventura: “A volte succede. Vai sempre di corsa. Fai mille ...

“Leggiamo insieme” : University of Oklahoma e Casa Pia unite nella condivisione culturale

La University of Oklahoma rinnova il suo impegno verso la comunità aretina con il progetto “Leggiamo insieme”, ospitato presso la Casa di Riposo “Fossombroni”. Attraverso incontri mensili, residenti ...

Ferrari Fiorentina : «Si esce dalla crisi lavorando tutti insieme; Palladino? Non gli serve il nostro sostegno - sa di averlo»

Le parole di Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, prima del calcio d’inizio della partita dei viola contro la Lazio Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di DAZN prima del ...

Cardinale e Avitabile insieme per una preghiera in musica. Canto di Pace, il Cardinale con Enzo Avitabile. Don Mimmo Battaglia ed Enzo Avitabile, una preghiera in musica per invocare la Pace. “Perdonaci la Pace”: Don Battaglia scrive preghiera con Avitabile per la Settimana Santa. San Gennaro 2023, omelia del vescovo Mimmo Battaglia: "Basta sfruttare giovani e poveri, lavoro dignitoso". Diocesi e Comune insieme per il “Patto educativo per Napoli”: tavola rotonda e concerto di Enzo Avitabile. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da msn.com:) Enzo Avitabile scrive una preghiera in musica insieme a don Mimmo Battaglia - L'arcivescovo di Napoli offrirà alla città una preghiera inedita, 'Perdonaci la pace', che per la prima volta è stata tradotta in napoletano e musicata da Avitabile. Una preghiera in musica e il rito ...

(Come riferisce ansa.it:) Cardinale di Napoli e Avitabile insieme per preghiera in musica - Una preghiera in musica, scritta insieme al maestro Enzo Avitabile, e il rito della Lavanda dei piedi, vissuto accanto alle realtà dell'associazionismo impegnate nella diffusione di una cultura di pac ...

(Come indicato da msn.com:) “Perdonaci la Pace”: Don Battaglia scrive preghiera con Avitabile per la Settimana Santa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...