Viterbotoday.it - Domenica delle Palme, tutte le processioni nel comune di Viterbo

Leggi su Viterbotoday.it

Festività pasquali, proseguono le iniziative religiose. In programma numerosein città e nelle frazioni in occasione della, altre si susseguiranno nei prossimi giorni, in città e nelle frazioni. Si segnalanoquelleche prevedono provvedimenti.