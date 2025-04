Dolomiti parcheggia l’elicottero vicino alle piste e va a sciare | multa da 2mila euro per un imprenditore

parcheggiato su un bordo pista del comprensorio del Gorsté, non lontano da Madonna di Campiglio, ha indossato scarponi e sci e ha iniziato la sua discesa come se nulla fosse. Una scena ai limiti dell’incredibile a cui ha assistito un gruppetto di carabinieri che, di prima mattina lo scorso giovedì, stava ultimando le sue operazioni di «vigilanza e soccorso piste». L’uomo, un noto imprenditore bresciano di 60 anni, una volta raggiunto dai militari ha ammesso senza nessun problema di non avere autorizzazione ad atterrare oltre quota 1.600 metri e che, in mezzo al tran tran della sua attività imprenditoriale, sentiva proprio il bisogno di sciare. Per questa trovata, oltre a essere costretto a tornare in azienda, è stato multato per 2mila euro. Leggi su Open.online Ha preso un elicottero nel bel mezzo della settimana lavorativa, l’hato su un bordo pista del comprensorio del Gorsté, non lontano da Madonna di Campiglio, ha indossato scarponi e sci e ha iniziato la sua discesa come se nulla fosse. Una scena ai limiti dell’incredibile a cui ha assistito un gruppetto di carabinieri che, di prima mattina lo scorso giovedì, stava ultimando le sue operazioni di «vigilanza e soccorso». L’uomo, un notobresciano di 60 anni, una volta raggiunto dai militari ha ammesso senza nessun problema di non avere autorizzazione ad atterrare oltre quota 1.600 metri e che, in mezzo al tran tran della sua attività imprenditoriale, sentiva proprio il bisogno di. Per questa trovata, oltre a essere costretto a tornare in azienda, è statoto per

