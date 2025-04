Diciassettenne colpito con un pugno a Misilmeri operato alla testa

Misilmeri. Secondo una prima ricostruzione sembra che la lite sia scoppiata per motivi di gelosia. Forse un like su un post su un social. Il ragazzo dopo essere stato colpito da un pugno è caduto a terra ed è svenuto. Poi è stato soccorso dai sanitari del 118. La caduta ha provocato un ematoma e perdita. Feedpress.me - Diciassettenne colpito con un pugno a Misilmeri, operato alla testa Leggi su Feedpress.me Un ragazzo di 17 anni è stato picchiato ieri sera davanti a un locale pubblico in via 4 aprile a. Secondo una prima ricostruzione sembra che la lite sia scoppiata per motivi di gelosia. Forse un like su un post su un social. Il ragazzo dopo essere statoda unè caduto a terra ed è svenuto. Poi è stato soccorso dai sanitari del 118. La caduta ha provocato un ematoma e perdita.

