Diana Bianchedi | Sono pronta a guidare il Coni ma non voglio essere scelta solo perché donna

La campionessa olimpica fa il punto sulla sua carriera e si dichiara pronta a un nuovo ruolo: "Il merito prima di tutto"

Bianchedi: "Studio da tanto, ora sono pronta a guidare il Coni". Bianchedi: "Ho tanta esperienza, sono pronta a guidare il Coni". Roma 2024, Diana Bianchedi: «La campagna elettorale è finita, ora Raggi ci dia una risposta chiara». PRESSING OLIMPICO SU VIRGINIA. A Milano la sessione CIO del 2019. Malagò: progetto compatto e vincente. Sala: città pronta. Il fioretto di Elisa Di Francisca: «Noi, mamme sul podio». Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di msn.com che:) La verità su Malagò (e su Diana Bianchedi) - Lunedì 14 aprile è un giorno importante per il futuro del Coni, non decisivo forse visto che si vota fra oltre due mesi, il 26 giugno mattina, ma sicuramente in grado di delineare alcuni contorni. Gio ...