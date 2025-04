Delitto Garlasco l’ex generale Luciano Garofano spiega perché era in casa Poggi | “Ora mi vogliono screditare”

generale Luciano Garofano come genetista consulente della difesa di Andrea Sempio perché, da capo del Ris di Parma, aveva partecipato ai sopralluoghi nella casa di Garlasco dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Ma lui chiarisce tutto e precisa: "Sembra che l'obiettivo sia quello di screditarmi a tutti i costi e senza motivo". Leggi su Fanpage.it Gli avvocati di Alberto Stasi si sono opposti alla nomina dell'excome genetista consulente della difesa di Andrea Sempio, da capo del Ris di Parma, aveva partecipato ai sopralluoghi nelladidopo l'omicidio di Chiara. Ma lui chiarisce tutto e precisa: "Sembra che l'obiettivo sia quello di screditarmi a tutti i costi e senza motivo".

