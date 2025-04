De Bruyne delinea il suo desiderio di separazione per Man City dopo Masterclass nella demolizione del Palace

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-12 16:26:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Kevin deè determinato a assicurarsi di non lasciare Manchesterrara posizione di aver perso il calcio della Champions Leagueaver orchestrato la loro vittoria per 5-2 sul Crystal.La Premier League ha cinque luoghi di qualificazione per la Champions League in questa stagione e la città ha saltato il Newcastle United e il Chelsea, entrambi i quali giocano domenica, tra i primi quattro con una vittoria enfatica.Eppure21 minuti sembrava cheavrebbe subito una grande battuta d’arresto poiché i gol di Eberechi Eze e Chris Richards hanno dato aun vantaggio per 2-0.Eze aveva la palla in rete per un terzo superbo, solo perché l’obiettivo fosse escluso correttamente per il fuorigioco, e questo si è rivelato una svolta nel gioco.