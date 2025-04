Dazi Usa Fidanza Ecr | Meloni prepara incontro con Trump mentre sinistra rema contro il Paese

Meloni abbiamo archiviato la visione bucolica dell'estrema sinistra ambientalista che considera la montagna soltanto come un luogo vissuto dai cerbiatti. La montagna per noi è invece fonte di produttività, rappresenta il 27,7 per cento del Pil europeo. Nessun Governo in passato ha reso centrale la montagna come sta avvenendo oggi, perché la montagna produce reddito, turismo, imprenditorialità e su questo vogliamo puntare preservando, ovviamente, l'ambiente delle nostre splendide montagne". Così il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei, nel corso dell'evento "Spazio Montagna - Un patrimonio da difendere, un futuro da costruire", che si tiene a La Thuile (AO) su iniziativa dei gruppi di Camera e Senato di Fratelli d'Italia. Liberoquotidiano.it - Dazi, Usa, Fidanza (Ecr): Meloni prepara incontro con Trump mentre sinistra rema contro il Paese Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2025 "Con Fratelli d'Italia e il governoabbiamo archiviato la visione bucolica dell'estambientalista che considera la montagna soltanto come un luogo vissuto dai cerbiatti. La montagna per noi è invece fonte di produttività, rappresenta il 27,7 per cento del Pil europeo. Nessun Governo in passato ha reso centrale la montagna come sta avvenendo oggi, perché la montagna produce reddito, turismo, imprenditorialità e su questo vogliamo puntare preservando, ovviamente, l'ambiente delle nostre splendide montagne". Così il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei, nel corso dell'evento "Spazio Montagna - Un patrimonio da difendere, un futuro da costruire", che si tiene a La Thuile (AO) su iniziativa dei gruppi di Camera e Senato di Fratelli d'Italia.

Potrebbe interessarti anche:

"Sono una patriota - ecco cosa farò". Meloni fa impazzire la sinistra - il video diventato virale | Guarda

"Proprio perché sono una patriota metterò questa nazione in sicurezza perché, come c'è scritto nella Costituzione, difendere la patria è un sacro dovere del cittadino". Così il Presidente del ...

Prodi ammette : Meloni in Usa un successo - la sinistra ha perso. Poi il fa gufo : chissà se dura

Romano Prodi mastica amaro ed è costretto ad ammetterlo. A Sky Tg24 l’ex premier, ultimo cavallo vincente del centrosinistra, viene invitato a commentare la cerimonia di insediamento di Donald ...

Bertinotti esagera : "Cosa avrei tirato a Meloni...." - furia sinistra sul caso Ventotene

Ci mancava Fausto Bertinotti che vorrebbe tirare "un oggetto contundente" a Giorgia Meloni. Ma che succede ai padri nobili della sinistra? Dopo le intemperanze di Romano Prodi che ha sbottato contro ...

Dazi, FdI: "Nessuna timidezza, Meloni da Trump aiuterà il negoziato. Gli Usa vogliono un fronte anti-Cina". Fidanza: "Su dazi valuteremo, tutelare partnership con Usa". Dazi, Fidanza "Prepararsi a negoziato per un nuovo accordo Ue-Usa". Ucraina, Fidanza (Fdi/Ecr): "Sostegno a Kiev, astensione a Pe perché risoluzione contro Usa". Fidanza (Fd’I) a Nova: "Ricostruire partnership tra Usa e Ue per evitare la guerra dei dazi". Ue, Meloni lascia la guida del ECR: Morawiecki è il nuovo presidente. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di affaritaliani.it:) Dazi, FdI: "Nessuna timidezza, Meloni da Trump aiuterà il negoziato. Gli Usa vogliono un fronte anti-Cina" - Carlo Fidanza, capo-delegazione di Fratelli d'Italia a Bruxelles, invita alla calma. Lo ha fatto dal Vinitaly di Verona, dove ha organizzato un ...

(Come si legge su msn.com:) Dazi Usa: Squarta (Ecr), sbagliati ma no a guerre commerciali - "La decisione dell'amministrazione americana di imporre dazi sulle importazioni europee, colpendo in particolare settori strategici per l'Italia come l'agroalimentare, l'automotive e la moda, è una mi ...

(Lo segnala msn.com:) Fidanza: “Meloni da Trump, nessuno si indigni se alcuni settori dell’export italiano saranno risparmiati” - Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr, vede positivo «Non ci si indigni se verranno salvati settori importanti per l’Italia» ...