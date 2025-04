Dazi Trump concede esenzioni su smartphone computer e chip

smartphone, computer e microprocessori saranno esentati dai nuovi Dazi reciproci imposti dall’amministrazione Trump, sospesi per molti Paesi ma rimasti in vigore e anzi rilanciati sulla Cina. Secondo quanto riporta Cnbc, è quanto previsto da una comunicazione delle Dogane Usa (U.S. Customs and Border Protection), che reca i codici delle categorie di merci esentate dai provvedimenti. Secondo l’emittente Usa queste esenzioni allentano le pressioni su diversi giganti tecnologici americani, come Apple, che producono in Cina e che avrebbero subito l’effetto dei Dazi sulle vendite negli Usa. (fonte immagine: U.S. Customs and Border Protection). L'articolo Dazi, Trump concede esenzioni su smartphone, computer e chip proviene da Ildenaro.it. Leggi su Ildenaro.it Roma, 12 apr. (askanews) –e microprocessori saranno esentati dai nuovireciproci imposti dall’amministrazione, sospesi per molti Paesi ma rimasti in vigore e anzi rilanciati sulla Cina. Secondo quanto riporta Cnbc, è quanto previsto da una comunicazione delle Dogane Usa (U.S. Customs and Border Protection), che reca i codici delle categorie di merci esentate dai provvedimenti. Secondo l’emittente Usa questeallentano le pressioni su diversi giganti tecnologici americani, come Apple, che producono in Cina e che avrebbero subito l’effetto deisulle vendite negli Usa. (fonte immagine: U.S. Customs and Border Protection). L'articolosuproviene da Ildenaro.it.

Potrebbe interessarti anche:

Trump - alle 17 in videocollegamento col forum di Davos. E’ allarme per l’annuncio di nuovi dazi

Roma, 23 gennaio 2025 – Alle 17 il neo presidente Usa Donald Trump interverrà da remoto al World Economic Forum di Davos, dove dovrebbe annunciare le sue politiche tra cui nuovi dazi a Messico e ...

Dazi di Trump - Canada e Messico preparano ritorsioni. La Cina protesta : “Le guerre commerciali non hanno vincitori”

Roma, 2 febbraio 2025 - La risposta ai dazi di Trump è arrivata subito da Canada e Messico (Washington ha imposto il 25% per entrambi i Paesi, ndr). Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ...

Dazi - il piano Trump è un colpo da shock : e (adesso) può favorire la Cina - ecco perché

Una botta inaspettata, benché minacciata e annunciata. Nessuno si sarebbe tuttavia atteso il peggiore degli scenari possibili, dazi doganali lanciati dagli Stati Uniti contro tutti i Paesi del...

Dazi, Trump concede esenzioni su smartphone, computer e chip. Dazi, Trump concede un mese esenzioni a industria auto. Donald Trump concede un mese di esenzione dai dazi ai produttori di auto statunitensi. Dazi, Trump concede un mese di esenzioni all'industria dell'auto per Canada e Messico -. Trump concede un mese esenzioni dai dazi a industria auto. Usa, Trump concede un mese di esenzioni dai dazi all'industria automobilistica. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di huffingtonpost.it:) Donald Trump esenta (per ora) dai dazi reciproci chip, smartphone e computer - Anche se la Casa Bianca non ha confermato la notizia, l'esenzione si applicherebbe a smartphone, computer portatili, dischi rigidi, processori e chip di memoria, ovvero articoli di elettronica di ...

(Come si legge su notizie.tiscali.it:) Dazi, Trump concede esenzioni su smartphone, computer e chip - Roma, 12 apr. (askanews) - Smartphone, Computer e microprocessori saranno esentati dai nuovi dazi reciproci imposti dall'amministrazione ...

(Lo segnala askanews.it:) Trump concede esenzioni dai nuovi dazi (anche per la Cina) su smartphone, pc, tv, chip, device e componenti - Roma, 12 apr. (askanews) – Smartphone, Computer e microprocessori saranno esentati dai nuovi dazi reciproci imposti dall’amministrazione Trump, sospesi per molti Paesi ma rimasti in vigore e anzi rila ...