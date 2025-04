Dazi il segnale alla Cina Trump esclude smartphone computer e chip

segnale di un ammorbidimento delle tariffe di Trump rispetto alla Cina" Ilgiornale.it - Dazi, il segnale alla Cina. Trump esclude smartphone, computer e chip Leggi su Ilgiornale.it La mossa del tycoon rappresenterebbe "il primodi un ammorbidimento delle tariffe dirispetto

Potrebbe interessarti anche:

Napoli - Modugno : “Se vogliamo - possiamo. Conte ha dato un segnale alla squadra”

Napoli, Modugno: “Se vogliamo, possiamo. Conte ha dato un segnale alla squadra”"> Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha analizzato il momento del Napoli durante la trasmissione Il ...

Castro Juve - strizza l’occhio alla grande rivale? L’argentino esalta quell’avversario dei bianconeri : possibile segnale

di Redazione JuventusNews24Castro Juve, strizza l’occhio alla grande rivale in ottica mercato? L’argentino esalta quell’avversario: ecco che cosa ha detto Santiago Castro, giocatore accostato ...

Calciomercato Milan - Mitchell in cima alla lista per il post Theo : e arriva un segnale di apertura

Il Milan avrebbe individuato Tyrick Mithcell come sostituto di Theo Hernandez in caso di addio del francese: ecco tutti i dettagli

Trump congela i "dazi reciproci" per 90 giorni, ma per la Cina aumentano al 125% - Tajani: la decisione di Trump è un segnale positivo, rafforzeremo export. Dazi, il segnale alla Cina. Trump esclude smartphone, computer e chip. La giravolta di Trump sui dazi ha un'eccezione: la Cina. Trump esclude cellulari e computer dai dazi reciproci con la Cina. Dazi Usa, Trump: stop 90 giorni a tariffe. Vola Wall Street. Trump tira dritto e minaccia la Cina: i primi dubbi dei suoi. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di ilgiornale.it si apprende che:) Dazi, il segnale alla Cina. Trump esclude smartphone, computer e chip - La mossa del tycoon rappresenterebbe "il primo segnale di un ammorbidimento delle tariffe di Trump rispetto alla Cina" ...

(Come indicato da msn.com:) Dazi congelati, Trump annuncia stop di 90 giorni. Tajani: "Pausa positiva" - Trump congela i dazi per tre mesi - Cina esclusa - riducendoli al 10% e dall'Italia arrivano le prime reazioni alla svolta "positiva" del presidente Usa, proprio nel giorno dei controdazi annunciati ...

(A darne comunicazione è msn.com:) Trump congela i "dazi reciproci" per 90 giorni, ma per la Cina aumentano al 125% - Restano tariffe minime al 10% e i dazi su acciaio, alluminio e auto. In vigore i dazi di ritorsione dell'84% imposti dalla Cina. Borse asiatiche in netto rialzo ...