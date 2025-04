Dazi canapa e giovani pastori | la settimana agroalimentare dell’UE secondo AgriNext

Dazi al 20% imposti dall’amministrazione Trump sulle merci in arrivo dall’UE, incluse quelle agroalimentari. Un fulmine a ciel sereno per il settore, che cerca investitori e visibilità durante Vinitaly a Verona: l’impatto di queste nuove tariffe promette di turbare profondamente il comparto.I dati – Gli Stati Uniti sono il secondo mercato di sbocco per l’agroalimentare UE, con il 12% dell’export totale e un surplus commerciale pari a 15,4 miliardi di euro solo nel 2023. Tra i prodotti più apprezzati oltreoceano spiccano vino, distillati, olio d’oliva e formaggi, tutti beni fortemente trasformati, quindi più complessi da ricollocare altrove rispetto a materie prime come la soia. Per l’Italia, poi, il contraccolpo è ancora più sentito: nel 2024 il fatturato del settore vitivinicolo ha toccato 8,1 miliardi di euro (+6%), grazie soprattutto agli spumanti, e gli USA rappresentano il primo mercato di destinazione (quasi 2 miliardi di euro). Leggi su Citypescara.com Dal 9 aprile entrano ufficialmente in vigore ial 20% imposti dall’amministrazione Trump sulle merci in arrivo dall’UE, incluse quelle agroalimentari. Un fulmine a ciel sereno per il settore, che cerca investitori e visibilità durante Vinitaly a Verona: l’impatto di queste nuove tariffe promette di turbare profondamente il comparto.I dati – Gli Stati Uniti sono ilmercato di sbocco per l’UE, con il 12% dell’export totale e un surplus commerciale pari a 15,4 miliardi di euro solo nel 2023. Tra i prodotti più apprezzati oltreoceano spiccano vino, distillati, olio d’oliva e formaggi, tutti beni fortemente trasformati, quindi più complessi da ricollocare altrove rispetto a materie prime come la soia. Per l’Italia, poi, il contraccolpo è ancora più sentito: nel 2024 il fatturato del settore vitivinicolo ha toccato 8,1 miliardi di euro (+6%), grazie soprattutto agli spumanti, e gli USA rappresentano il primo mercato di destinazione (quasi 2 miliardi di euro).

