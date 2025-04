Daniela Guerrini morta in ospedale arrestato per omicidio il figlio | Uccisa a calci e pugni gravi lesioni interne

calci e pugni, causandole gravissime lesioni interne che l’hanno poi portata alla morte. Per questo Gianrico Dario Ricci, classe 1988, è stato arrestato con l’accusa di omicidio per la morte di Daniela Guerrini, ex insegnante di 69 anni di Cinisello Balsamo, morta lo scorso 16 marzo in ospedale, in circostanze apparse sospette.La polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale nei confronti di Ricci. Secondo quanto ricostruito, il 36enne avrebbe percosso la madre, causandole varie lesioni interne, tra cui un’emorragia cerebrale ed emorragie nella cavità peritoneale e retroperitoneale.La donna era arrivata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale MultiMedica di Sesto San Giovanni: ad allertare i soccorsi erano stati lo stesso Ricci e il padre 80enne, che avevano riferito che la donna, durante tutta la serata precedente, aveva respirato affannosamente e che aveva anche perso i sensi. Ilfattoquotidiano.it - Daniela Guerrini morta in ospedale, arrestato per omicidio il figlio: “Uccisa a calci e pugni, gravi lesioni interne” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Avrebbe picchiato la madre con, causandolessimeche l’hanno poi portata alla morte. Per questo Gianrico Dario Ricci, classe 1988, è statocon l’accusa diper la morte di, ex insegnante di 69 anni di Cinisello Balsamo,lo scorso 16 marzo in, in circostanze apparse sospette.La polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale nei confronti di Ricci. Secondo quanto ricostruito, il 36enne avrebbe percosso la madre, causandole varie, tra cui un’emorragia cerebrale ed emorragie nella cavità peritoneale e retroperitoneale.La donna era arrivata in ambulanza al pronto soccorso dell’MultiMedica di Sesto San Giovanni: ad allertare i soccorsi erano stati lo stesso Ricci e il padre 80enne, che avevano riferito che la donna, durante tutta la serata precedente, aveva respirato affannosamente e che aveva anche perso i sensi.

