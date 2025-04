Dallo scooter lanciano una pietra contro una donna mentre passeggia | colpita alla testa

donna di circa 40 anni è stata ferita, mentre passeggiava in piazza Marina a Palermo, da due giovani che, a bordo di uno scooter, le hanno scagliato una pietra che l'ha colpita alla testa. I due ragazzi, subito dopo l'aggressione, sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce. La vittima. Europa.today.it - Dallo scooter lanciano una pietra contro una donna, mentre passeggia: colpita alla testa Leggi su Europa.today.it Unadi circa 40 anni è stata ferita,va in piazza Marina a Palermo, da due giovani che, a bordo di uno, le hanno scagliato unache l'ha. I due ragazzi, subito dopo l'aggressione, sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce. La vittima.

Palermo - dallo scooter lanciano pietra contro una donna : ferita

Gli autori dell'aggressione, secondo quanto ricostruito due giovani, sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce

