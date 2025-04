Da Cefalù a Castiglione di Sicilia lo chef Alessandro Borghese ai confini di Messina cerca i suoi 4 ristoranti

confini del Messinese, da Cefalù a Castiglione di Sicilia, per scoprire le ricette e, soprattutto, i "4 ristoranti" più caratteristici dell'isola. Il noto chef e personaggio televisivo di Sky da alcune settimane sta girando le nuove puntate del programma di Sky proprio fra tirrenica. Messinatoday.it - Da Cefalù a Castiglione di Sicilia, lo chef Alessandro Borghese ai confini di Messina cerca i suoi "4 ristoranti" Leggi su Messinatoday.it Un viaggio aidel Messinese, dadi, per scoprire le ricette e, soprattutto, i "4" più caratteristici dell'isola. Il notoe personaggio televisivo di Sky da alcune settimane sta girando le nuove puntate del programma di Sky proprio fra tirrenica.

Da Cefalù a Castiglione di Sicilia, lo chef Alessandro Borghese ai confini di Messina cerca i suoi "4 ristoranti". Alessandro Borghese a Cefalù, elogio della cucina siciliana.

