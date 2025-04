D2 sfida importante per la Ditar Smile Benevento contro l’LBL Caserta

Ditar Smile Benevento si prepara a un'importante sfida casalinga nel campionato di Divisione Regionale 2. Domenica prossima, al Palatedeschi di Benevento alle ore 18.30, affronterà l'LBL Caserta in una partita decisiva per le ambizioni playoff. Dopo la vittoria esterna contro la Fulgor Deco per 70-66, i sanniti hanno dimostrato carattere e determinazione. Nonostante le assenze, la squadra ha saputo mantenere la concentrazione e chiudere il match con successo. l'LBL Caserta, avversario di domenica, è una diretta concorrente per i playoff. La partita rappresenta quindi un crocevia fondamentale per entrambe le squadre. Coach Gagliardi ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione e l'atteggiamento positivo per affrontare al meglio questa sfida.

