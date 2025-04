Csm verso l’archiviazione la pratica contro il pm della mail anti-Meloni | Libera manifestazione del pensiero

mailing list non pubblica, ambito, come è noto, riconducibile a quello della corrispondenza privata per la quale vige la tutela della Libera manifestazione del pensiero“. Con questa motivazione la Prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura chiede al plenum di archiviare la pratica su Marco Patarnello, il pm della Cassazione finito sotto attacco lo scorso ottobre per un suo intervento sulla mailing list dell’Associazione nazionale magistrati – aperta solo agli iscritti – in cui definiva l’azione politica di Giorgia Meloni “molto più pericolosa” di quella di Silvio Berlusconi, avendo come obiettivo “la riscrittura dell’intera giurisdizione e non semplicemente un salvacondotto” personale.La mail, pubblicata dal quotidiano Il Tempo, era stata rilanciata dalla stessa premier innescando un’aggressione mediatica da parte della maggioranza, facilitata dal fatto che Patarnello sia un esponente di Magistratura democratica, storica corrente progressista (di recente è stato eletto per il gruppo al Comitato direttivo centrale, il “parlamentino” dell’Anm). Ilfattoquotidiano.it - Csm, verso l’archiviazione la pratica contro il pm della mail “anti-Meloni”: “Libera manifestazione del pensiero” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “La segnalazione si risolve in una censura a un intervento svolto in seno a unaing list non pubblica, ambito, come è noto, riconducibile a quellocorrispondenza privata per la quale vige la tuteladel“. Con questa motivazione la Prima Commissione del Consiglio superioremagistratura chiede al plenum di archiviare lasu Marco Patarnello, il pmCassazione finito sotto attacco lo scorso ottobre per un suo intervento sullaing list dell’Associazione nazionale magistrati – aperta solo agli iscritti – in cui definiva l’azione politica di Giorgia“molto più pericolosa” di quella di Silvio Berlusconi, avendo come obiettivo “la riscrittura dell’intera giurisdizione e non semplicemente un salvacondotto” personale.La, pubblicata dal quotidiano Il Tempo, era stata rilanciata dalla stessa premier innescando un’aggressione mediatica da partemaggioranza, facilitata dal fatto che Patarnello sia un esponente di Magistratura democratica, storica corrente progressista (di recente è stato eletto per il gruppo al Comitato direttivo centrale, il “parlamentino” dell’Anm).

Potrebbe interessarti anche:

L'attacco alla libera stampa e il declino della democrazia

Negli Stati Uniti, Donald Trump ha sottomesso alcuni giornali ostili e ha neutralizzato gli altri alimentando una sfera mediatica parallela. In Italia alcuni politici attaccano i giornalisti. Ma con ...

Kelly Juve - sbloccata la trattativa! C’è il via libera definitivo del Newcastle : tutte le cifre e i dettagli della formula. Il difensore è atteso in Italia

di Redazione JuventusNews24Kelly Juve, sbloccata la trattativa! Via libera Newcastle per il viaggio in Italia: tutti i dettagli sull’affare per il difensore Come riportato da Matteo Moretto, si è ...

Via libera all'intitolazione della scuola a Don Sardelli - il parroco delle baracche

L’istituto comprensivo Antonio Rosmini sarà dedicato a Don Roberto Sardelli. La richiesta, avanzata dalla dirigente scolastica, è stata accolta dalla giunta Capitolina. La richiesta della ...

Csm, verso l’archiviazione la pratica contro il pm della mail “anti-Meloni”: “Libera…. Caso Patarnello, il Csm verso l’archiviazione: «Ma pm e giudici mantengano il contegno». Musolino non sarà trasferito, il Csm archivia la pratica avviata per dichiarazioni sulle politiche del governo. Quell’inutile pratica di Palazzo Bachelet contro la propaganda delle toghe. Caso Musolino, il Csm archivia: “Nessun rischio per l’imparzialità del magistrato”. Il Csm archivia la pratica di trasferimento del pm Musolino. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Il Csm archivia la pratica di trasferimento del segretario Md Musolino - “Non si ravvisa alcun rischio di concrete ricadute pregiudizievoli sull’esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del magistrato”. Lo scrive il Csm archiviando la pratica di trasferimento per inco ...

(Da quanto emerge da rainews.it:) Il Csm archivia la pratica di trasferimento del pm Musolino - Il magistrato aveva criticato il ddl sicurezza prendendo parte a un evento del comitato No Ponte a Villa San Giovanni ...

(A riportarlo è citynow.it:) Caso Musolino, il Csm archivia: “Nessun rischio per l’imparzialità del magistrato” - Successivamente, ospite del programma Piazza Pulita su La7, Musolino aveva ribadito i suoi concetti, affermando che «non esiste un’imparzialità come condizione pre-data (…), l’imparzialità è qualcosa ...