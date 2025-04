Crozza-Meloni cerca un escamotage per non baciare le natiche di Trump | Gli mando Salvini a lui non fa schifo niente

Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni della Premier Giorgia Meloni preoccupata, dopo le ultime dichiarazioni di Trump e l’imminente incontro alla Casa Bianca, di essere la prima tra i leader europei a “baciargli il cu.”: “Ideona! Genio! So’ salva! A Trump gli mando Salvini. che tanto a quello, fra Putin, Orban, LePen. culo più, culo meno. non gli fa schifo niente!”.Live streaming ed episodi completi su discovery+ L'articolo Crozza-Meloni cerca un escamotage per non baciare le natiche di Trump: “Gli mando Salvini, a lui non fa schifo niente” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Meloni cerca un escamotage per non baciare le natiche di Trump: “Gli mando Salvini, a lui non fa schifo niente” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizioveste i panni della Premier Giorgiapreoccupata, dopo le ultime dichiarazioni die l’imminente incontro alla Casa Bianca, di essere la prima tra i leader europei a “baciargli il cu.”: “Ideona! Genio! So’ salva! Agli. che tanto a quello, fra Putin, Orban, LePen. culo più, culo meno. non gli fa!”.Live streaming ed episodi completi su discovery+ L'articolounper nonledi: “Gli, a lui non fa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

