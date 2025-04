Cremonese-Inter Primavera 0-1 al 45? | decide De Pieri Spinaccé ci va vicino!

Cremonese-Inter Primavera, per trentatreesima giornata di campionato. Il primo tempo della gara termina 0-1, grazie al gol di De Pieri che la sblocca su rigore.SI SBLOCCA – La trentatreesima giornata del campionato giovanile offre Cremonese-Inter Primavera. La squadra di Andrea Zanchetta è alla ricerca di una vittoria che possa rilanciarla dopo le due sconfitte consecutive registrate la scorsa settimana: prima in Youth League contro il Trabzonspor e poi in campionato contro la Lazio. La trasferta di Cremona inizia nel migliore dei modi per i giovani Interisti, che già al terzo minuto trovano il gol del vantaggio su rigore. Il difensore della squadra di casa atterra in area Mosconi e per l’arbitro non ci sono dubbi: si va dal dischetto. Parte da lì De Pieri, che spiazza il portiere mettendo il pallone alla sua sinistra. Inter-news.it - Cremonese-Inter Primavera, 0-1 al 45?: decide De Pieri, Spinaccé ci va vicino! Leggi su Inter-news.it In campo alle ore 13.00, per trentatreesima giornata di campionato. Il primo tempo della gara termina 0-1, grazie al gol di Deche la sblocca su rigore.SI SBLOCCA – La trentatreesima giornata del campionato giovanile offre. La squadra di Andrea Zanchetta è alla ricerca di una vittoria che possa rilanciarla dopo le due sconfitte consecutive registrate la scorsa settimana: prima in Youth League contro il Trabzonspor e poi in campionato contro la Lazio. La trasferta di Cremona inizia nel migliore dei modi per i giovaniisti, che già al terzo minuto trovano il gol del vantaggio su rigore. Il difensore della squadra di casa atterra in area Mosconi e per l’arbitro non ci sono dubbi: si va dal dischetto. Parte da lì De, che spiazza il portiere mettendo il pallone alla sua sinistra.

