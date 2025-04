Credit Reputation Award 2025 | due imprese abruzzesi conquistano il riconoscimento per puntualità e trasparenza una è di Chieti

Chieti e risponde al nome di Riveco Generalsider, specializzata nella produzione di tubi. Si tratta dell'evoluzione di tre aziende che, per più di sessant'anni, si sono occupate della realizzazione di condotte in acciaio al carbonio e di rivestimenti anticorrosivi.L'altra impresa è invece DizioInoxa, con sede a Spoltore, in provincia di Pescara. Nata nel 2015 dalla fusione tra la Di Zio Costruzioni Meccaniche (operativa dal 1968) e Inoxa S.r.l. (attiva dal 2000), progetta e installa linee di produzione, serbatoi e attrezzature in acciaio, offrendo soluzioni su misura ai propri clienti.Nel complesso, sono state oltre centotrenta le aziende italiane che hanno ricevuto il premio, consegnato nel corso di un evento milanese organizzato da Mf CentraleRisk.

