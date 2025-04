Covid trauma nella memoria collettiva Cresciuti del 20% i disturbi tra i giovani

nella prima ondata, poi l’individualismo». Ecodibergamo.it - «Covid, trauma nella memoria collettiva. Cresciuti del 20% i disturbi tra i giovani» Leggi su Ecodibergamo.it L’INTERVISTA. La psichiatra Emi Bondi: «Dopo 5 anni mancano studi sugli effetti a lungo termine. Unitàprima ondata, poi l’individualismo».

