Cosa chiedono gli uomini alla medicina estetica? Le mode social e il linguaggio scientifico

Milano, 12 aprile 2025 – Sì, ma gli uomini Cosa chiedono alla medicina estetica? "Di ridurre un po' la severità o l'entità delle rughe, soprattutto nella parte superiore del viso, anche perché hanno muscoli molto forti, a volte la profondità dei segni del tempo è molto marcata anche rispetto all'età anagrafica". "Ecco che Cosa chiedono gli uomini al medico estetico" Monica Renga, chirurgo, medico estetico e oncologa, nel comitato esecutivo di Agorà, Società italiana di medicina ad indirizzo estetico, nel suo laboratorio vede una clientela "davvero trasversale, sia per fascia di età che per genere". Gli uomini rappresentano più o meno il 15% del suo lavoro. Nemmeno loro resistono alla tentazione di un ritocco alle labbra, "lo richiedono quando sono completamente assenti, sfuggenti. Poi s'interviene molto anche con i filler, per modellare i vari punti del viso, mi trovo molto spesso a ritoccare la parte inferiore.

