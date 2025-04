Quotidiano.net - Confindustria: Necessaria una visione industriale chiara per stabilità e crescita

"In Italia serve unaalmeno a tre anni, capace di offrirea chi investe e crea lavoro. Senza una strategia condivisa, rischiamo di compromettere il potenziale di una nuova generazione di imprese", avverte il presidente di, Emanuele Orsini, partecipando al Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori: in circa 800 hanno partecipato alla due giorni in Puglia in occasione dell'evento annuale a porte chiuse Voci degli industriali under 40. "L'incertezza e i negoziati sui dazi a colpi di tweet - aggiunge - sono una minaccia per gli investimenti e la. L'Europa deve rimanere compatta e votare subito il trattato Mercosur per aprire nuovi spazi di competitività".