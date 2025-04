Confindustria | Necessaria una visione industriale chiara per il futuro dell' Italia

Italia serve una visione industriale chiara almeno a tre anni, capace di offrire stabilità a chi investe e crea lavoro. Senza una strategia condivisa, rischiamo di compromettere il potenziale di una nuova generazione di imprese", avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, partecipando al Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori: in circa 800 hanno partecipato alla due giorni in Puglia in occasione dell'evento annuale a porte chiuse Voci degli industriali under 40. "L'incertezza e i negoziati sui dazi a colpi di tweet - aggiunge - sono una minaccia per gli investimenti e la crescita. L'Europa deve rimanere compatta e votare subito il trattato Mercosur per aprire nuovi spazi di competitività". Quotidiano.net - Confindustria: Necessaria una visione industriale chiara per il futuro dell'Italia Leggi su Quotidiano.net "Inserve unaalmeno a tre anni, capace di offrire stabilità a chi investe e crea lavoro. Senza una strategia condivisa, rischiamo di compromettere il potenziale di una nuova generazione di imprese", avverte il presidente di, Emanuele Orsini, partecipando al Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori: in circa 800 hanno partecipato alla due giorni in Puglia in occasione'evento annuale a porte chiuse Voci degli industriali under 40. "L'incertezza e i negoziati sui dazi a colpi di tweet - aggiunge - sono una minaccia per gli investimenti e la crescita. L'Europa deve rimanere compatta e votare subito il trattato Mercosur per aprire nuovi spazi di competitività".

Potrebbe interessarti anche:

Rocca “Il nuovo Piano industriale del Lazio è una visione d’insieme”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo piano è una visione d’insieme. Noi avevamo la necessità di un confronto, che è avvenuto sin dal primo giorno con tutte le organizzazioni di categoria, in particolar ...

OMRON - visione artificiale e Automation Playback rivoluzionano l’automazione industriale

(Adnkronos) – L'Innovation Lab (iLab) di OMRON si è recentemente trasformato nel palcoscenico dell'automazione del futuro. Una giornata dedicata alle demo live ha messo in mostra le più avanzate ...

In Cambogia le truffe online su scala industriale fruttano quasi quanto il traffico di droga

In Cambogia una delle più di frequenti cause di morte tra gli stranieri è la caduta dalle finestre ai piani alti di un palazzo. Tutte le morti sono considerate incidenti o suicidi. E tutti i morti ...

Confindustria: Necessaria una visione industriale chiara per il futuro dell'Italia. Confindustria: Necessaria una visione industriale chiara per stabilità e crescita. Dazi USA, Confindustria invita l'Europa a reagire con "misure straordinarie". FONDO UE PER LA COMPETITIVITÀ PER GRANDI PROGETTI DI INVESTIMENTO E REVISIONE SCADENZA PNRR. Nucleare, fisco, lavoro e Industria 5.0: che cosa ha detto Orsini all'assemblea di Confindustria. Meno lagna, più visione. La svolta che serve alla nuova Confindustria. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala msn.com:) Confindustria: Necessaria una visione industriale chiara per stabilità e crescita - Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, sottolinea l'importanza di una strategia industriale per investimenti e crescita.

(A riportarlo è gaeta.it:) Necessaria una visione industriale a lungo termine: l’appello di Confindustria per il futuro delle imprese - Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, chiede una visione industriale a lungo termine per l'Italia, sottolineando l'importanza di stabilità e strategie condivise per attrarre investimenti e sos ...

() Confindustria a Bruxelles: urgenza di una politica industriale per l’Europa - Confindustria riunisce oltre cento imprenditori a Bruxelles per discutere la competitività industriale europea, evidenziando l'urgenza di interventi politici su dazi, costi energetici e burocrazia.