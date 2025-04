Concorso DSGA | prova orale da metà Maggio L’affluenza allo scritto è stata sotto il 30%

prova orale partirà a metà Maggio. La notizia ci giunge da fonte certa e conferma quanto anticipato dalla nostra redazione nei messi scorsi. Intanto, ci giunge conferma anche della bassa partecipazione agli orali. Ieri abbiamo fornito dei numeri, da verificare, ma che oggi vengono informalmente confermati dalle nostre fonti. L'articolo Concorso DSGA: prova orale da metà Maggio. L’affluenza allo scritto è stata sotto il 30% . Leggi su Orizzontescuola.it Lapartirà a. La notizia ci giunge da fonte certa e conferma quanto anticipato dalla nostra redazione nei messi scorsi. Intanto, ci giunge conferma anche della bassa partecipazione agli orali. Ieri abbiamo fornito dei numeri, da verificare, ma che oggi vengono informalmente confermati dalle nostre fonti. L'articolodail 30% .

