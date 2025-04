Conceiçao arriva il confronto con Tudor | la svolta cambia il mercato

Francisco Conceiçao è forse l'esempio perfetto di sliding doors. L'esterno lusitano, nella prima parte di stagione, è stato una delle sorprese più positive per la Juventus. Prestazioni buone con gol ed assist ma anche un gioco che esaltava le sue caratteristiche, per un 4-2-3-1 disegnato da Motta che faceva esattamente al caso suo.Un impatto con la Serie A talmente buono da far immaginare la Juve di poterlo riscattare in poco tempo, addirittura senza aspettare la fine del campionato per versare i 30 milioni di euro al Porto. L'apice sicuramente il gol pesantissimo all'Inter, valso tre punti ma all'epoca anche le speranze di poter rientrare nella corsa scudetto.

