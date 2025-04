Comunità Montana del Fortore martedì la presentazione di GeoSUAF

martedì 15 aprile, alle ore 10.00, presso la sede della Comunità Montana del Fortore in corso Roma n.5 a San Bartolomeo in Galdo, verrà presentato il portale “GeoSUAF”, lo Sportello Telematico Unico delle Attività Forestali.Interverranno il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina, il Responsabile Unico del Procedimento Pietro Giallonardo, il segretario generale della Comunità Montana del Fortore Nicoletta Romano, il Responsabile dello Sportello Telematico Unico Salvatore Pizzi, e Francesco Marigliano, di IT Bidata.Con lo sportello SUAF, al quale si accede collegandosi dal sito istituzionale della CMF, per cittadini e tecnici sarà più semplice trasmettere le richieste di autorizzazione, in quanto il portale web prevede un percorso guidato per passaggi successivi con l’indicazione puntuale degli elaborati e allegati strettamente necessari per trasmettere la pratica completa evitando le lungaggini delle integrazioni. Anteprima24.it - Comunità Montana del Fortore, martedì la presentazione di “GeoSUAF” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minuti15 aprile, alle ore 10.00, presso la sede delladelin corso Roma n.5 a San Bartolomeo in Galdo, verrà presentato il portale “”, lo Sportello Telematico Unico delle Attività Forestali.Interverranno il presidente delladel, Zaccaria Spina, il Responsabile Unico del Procedimento Pietro Giallonardo, il segretario generale delladelNicoletta Romano, il Responsabile dello Sportello Telematico Unico Salvatore Pizzi, e Francesco Marigliano, di IT Bidata.Con lo sportello SUAF, al quale si accede collegandosi dal sito istituzionale della CMF, per cittadini e tecnici sarà più semplice trasmettere le richieste di autorizzazione, in quanto il portale web prevede un percorso guidato per passaggi successivi con l’indicazione puntuale degli elaborati e allegati strettamente necessari per trasmettere la pratica completa evitando le lungaggini delle integrazioni.

