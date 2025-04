Come ho vissuto l’amore con Damiano David? Le persone giudicano sempre Nella mia vita ho tradito mai concepito l’esclusività fisica | così Giorgia Soleri

Damiano David, Giorgia Soleri, è tornata alla ribalta dopo essere stata ospite del podcast “Non lo faccio per moda”, condotto da Giulia Salemi. Durante la chiacchierata la Soleri ha parlato dell’ex famoso fidanzato, che attualmente sta vivendo una storia d’amore alla luce del sole (e dei media) con la cantante e attrice Cameron Dove.“Come ho vissuto l’amore con Damiano? In generale quando si è esposti, le persone si sentono in diritto di giudicare. – ha affermato – Non c’era alternativa in quel caso perché c’era talmente tanta luce puntata che non si poteva fare altrimenti. Io cerco sempre di capire se una situazione mi fa stare bene o male a prescindere dal giudizio delle persone”.E ancora: “Devo dire che io non ho avuto un bel rapporto con la fama perché avevo costruito i miei follower ma che mi conoscevano, passare ad avere così tanto seguito poi è stato un impatto forte. Ilfattoquotidiano.it - “Come ho vissuto l’amore con Damiano David? Le persone giudicano sempre. Nella mia vita ho tradito, mai concepito l’esclusività fisica”: così Giorgia Soleri Leggi su Ilfattoquotidiano.it L’attivista ed ex fidanzata di, è tornata alla ribalta dopo essere stata ospite del podcast “Non lo faccio per moda”, condotto da Giulia Salemi. Durante la chiacchierata laha parlato dell’ex famoso fidanzato, che attualmente sta vivendo una storia d’amore alla luce del sole (e dei media) con la cantante e attrice Cameron Dove.“hocon? In generale quando si è esposti, lesi sentono in diritto di giudicare. – ha affermato – Non c’era alternativa in quel caso perché c’era talmente tanta luce puntata che non si poteva fare altrimenti. Io cercodi capire se una situazione mi fa stare bene o male a prescindere dal giudizio delle”.E ancora: “Devo dire che io non ho avuto un bel rapporto con la fama perché avevo costruito i miei follower ma che mi conoscevano, passare ad averetanto seguito poi è stato un impatto forte.

