Colors for Peace | Una Mostra che Sensibilizza Attraverso gli Occhi dei Bambini ?

Colors for Peace” – Colori per la Pace. L’universo dei Bambini per un mondo migliore è la Mostra che si terrà dal 10 aprile all’11 maggio presso il Palazzo delle Esposizioni (Sala Fontana). L’evento ha lo scopo di celebrare l’universalità del linguaggio visivo dei più piccoli, utilizzando l’arte come strumento di speranza e di connessione . Periodicodaily.com - Colors for Peace: Una Mostra che Sensibilizza Attraverso gli Occhi dei Bambini ? Leggi su Periodicodaily.com for” – Colori per la Pace. L’universo deiper un mondo migliore è lache si terrà dal 10 aprile all’11 maggio presso il Palazzo delle Esposizioni (Sala Fontana). L’evento ha lo scopo di celebrare l’universalità del linguaggio visivo dei più piccoli, utilizzando l’arte come strumento di speranza e di connessione .

Al Palazzo delle Esposizioni di Roma le visioni di pace dei bambini di oltre 150 Paesi. Colors for Peace. Colori per la pace. L'universo dei bambini per un mondo migliore. Colors for Peace, la mostra al Palazzo delle esposizioni di Roma invita i grandi nei sogni a colori dei più. A Roma la mostra “Colors for Peace”: i disegni dei bambini di 150 Paesi raccontano la pace. L’Associazione Colors for Peace festeggia il decennale a Roma. In mostra oltre 800 opere di bambini. Colors for Peace: una mostra che sensibilizza i più grandi attraverso lo sguardo dei più piccoli. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di napolivillage.com:) Colors for Peace, la mostra al Palazzo delle esposizioni di Roma invita i grandi nei sogni a colori dei più piccoli - Dal 10 aprile all’11 maggio 2025, Colors for Peace: la mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma invita i grandi nei sogni a colori dei più piccoli. Si è ...

(Dalle pagine di giornaledipuglia.com si apprende che:) Colors for Peace: una mostra che sensibilizza i più grandi attraverso lo sguardo dei più piccoli - ROMA - Nella splendida cornice di Palazzo Esposizioni Roma e Azienda Speciale Palaexpo in Roma in via Milano n°13, si è celebrato il decennale dell’Associazione “Colors for Peace”, con l’inaugurazione ...

(Come si legge su arte.it:) Colors for Peace. Colori per la pace. L'universo dei bambini per un mondo migliore - Orari: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20 Lunedì chiuso. L’ingresso è consentito fino a un’ora prima della chiusura Sito ufficiale: http://www.palazzoesposizioniroma.it ...