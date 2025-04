Inter-news.it - Colonnese sull’Inter: «Ha più pressione del Napoli. Obiettivo dichiarato!»

Francescoha detto la sua sulla corsa scudetto, con le sue due ex Inter ecome protagonista della volata finale. L’ex calciatore ha posto l’accento su un elemento diper i nerazzurri.IL PUNTO – Francescosi è pronunciato sulla lotta al vertice della Serie A tra Inter e. I nerazzurri, al momento in vantaggio di 3 punti in classifica sulla compagine allenata da Antonio Conte, sono attesi dalla sfida casalinga contro il Cagliari. I partenopei, invece, ospiteranno l’Empoli, altra squadra pienamente in corsa per salvarsi a fine stagione. In questo scenario, entrambe le squadre sono ben consapevoli della necessità di non perdere ulteriori punti per strada, mancando sempre meno alla conclusione dell’annata.si esprime sulla corsa scudetto: Inter eprotagonisteIL COMMENTO –si è così espresso al Corriere dello Sport sul modo in cui Inter esi presentano alla volata finale in Serie A: «Se ilè lì a giocarsela, è pure perché l’Inter ha perso tanti punti.