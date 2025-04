Colloqui nucleari Iran-USA | atmosfera positiva e costruttiva mediazione dell' Oman

atmosfera dei Colloqui indiretti sul nucleare tra Iran e Stati Uniti è stata "positiva e costruttiva". Lo afferma il comunicato finale Iraniano, precisando che i Colloqui "continueranno la prossima settimana". I Colloqui indiretti si sono svolti con la mediazione del ministro degli Esteri dell'Oman, Badr Al-Busaid, alla fine dei quali i negoziatori Iraniani e quelli americani hanno anche parlato direttamente per "pochi minuti". L'Iran ha ripetutamente sottolineato che non accetterà minacce e che discuterà la questione nucleare solo sulla base di negoziati vantaggiosi per entrambe le parti. Lo riporta l'agenzia Tasmin.

